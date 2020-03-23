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23.03.2020 23:03
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Президент Украины отложил призыв в армию

На Украине призыв на срочную военную службу перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский 23 марта, сообщает пресс-служба Министерство обороны Украины.

Теперь призыв планируют провести в мае-июле этого года.

Несколькими часами ранее в понедельник Зеленский в видеообращении к согражданам заявил о том, что украинцам необходимо сидеть дома и не выходить на улицу,. По его мнению, время карантина можно посвятить своей физической форме..

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