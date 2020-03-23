Президент Украины отложил призыв в армию
На Украине призыв на срочную военную службу перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский 23 марта, сообщает пресс-служба Министерство обороны Украины.
Теперь призыв планируют провести в мае-июле этого года.
Несколькими часами ранее в понедельник Зеленский в видеообращении к согражданам заявил о том, что украинцам необходимо сидеть дома и не выходить на улицу,. По его мнению, время карантина можно посвятить своей физической форме..