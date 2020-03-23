Видео «серенады» 23 марта поделилась в Twitter дочь американского президентаа Иванка Трамп, сама запись гуляет по соцсетям с 21-го числа. Как сообщает издание Diario de Mallorca, в субботу концертом ограниченных домашними застенками радовали патрульные испанского района Альгайда.

Сотрудники играли на гитаре, пели детскую песню En Joan Petit Quan Balla и пританцовывали. Из окон и с балконов им отвечали аплодисментами и одобрительными выкриками. Как пишет Diario de Mallorca, шоу собираются сделать местным обычаем и устраивать его с трёх до семи часов дня в разных районах.