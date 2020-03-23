В Испании запертых на карнитин развлекает полиция. Патрули танцуют под детские песни
В Испании, где коронавирусом заразились более 33 тысяч человек, заботу о ближних демонстрирует полиция. Дух самоизолировавшихся укрепляют уличными концертами под гитару и сирены.
Видео «серенады» 23 марта поделилась в Twitter дочь американского президентаа Иванка Трамп, сама запись гуляет по соцсетям с 21-го числа. Как сообщает издание Diario de Mallorca, в субботу концертом ограниченных домашними застенками радовали патрульные испанского района Альгайда.
Сотрудники играли на гитаре, пели детскую песню En Joan Petit Quan Balla и пританцовывали. Из окон и с балконов им отвечали аплодисментами и одобрительными выкриками. Как пишет Diario de Mallorca, шоу собираются сделать местным обычаем и устраивать его с трёх до семи часов дня в разных районах.
Когда патрульные Альгайды не поют, они контролируют соблюдение режима. В Испании запрещено выходить из дома без веской причины. По последним данным, в стране инфицировано более 33 тысяч человек, скончались 2182 человека.
An incredible video coming to us from Mallorca, Spain. Thank you to the outstanding men and women in law enforcement all around the world! #TogetherApart pic.twitter.com/jnXzIAZ3Mo— Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 22, 2020