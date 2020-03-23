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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 21:55
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В Испании запертых на карнитин развлекает полиция. Патрули танцуют под детские песни

В Испании, где коронавирусом заразились более 33 тысяч человек, заботу о ближних демонстрирует полиция. Дух самоизолировавшихся укрепляют уличными концертами под гитару и сирены.

Видео «серенады» 23 марта поделилась в Twitter дочь американского президентаа Иванка Трамп, сама запись гуляет по соцсетям с 21-го числа. Как сообщает издание Diario de Mallorca, в субботу концертом ограниченных домашними застенками радовали патрульные испанского района Альгайда.

Сотрудники играли на гитаре, пели детскую песню En Joan Petit Quan Balla и пританцовывали. Из окон и с балконов им отвечали аплодисментами и одобрительными выкриками. Как пишет Diario de Mallorca, шоу собираются сделать местным обычаем и устраивать его с трёх до семи часов дня в разных районах.

Когда патрульные Альгайды не поют, они контролируют соблюдение режима. В Испании запрещено выходить из дома без веской причины. По последним данным, в стране инфицировано более 33 тысяч человек, скончались 2182 человека.

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