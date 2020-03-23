FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +7
80.88р86.71р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 19:40
0
Печать

Пусто, как никогда. Как выглядят крупные европейские аэропорты во время пандемии коронавируса

Сотни тысяч рейсов по всей Европе отменены, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Редкие пассажиры выкладывают в соцсетях фото полупустых терминалов со словами: «Пусто, как никогда».

В Пулково международных рейсов нет уже неделю, а 20 марта была закрыта одна из посадочных галерей.

А так выглядят европейские аэрохабы.

Лондонский Хитроу (81 млн пассажиров в 2019 году)

Парижский Шарль-де-Голль (79 млн)

Амстердамский Скипхолл (72 млн)

Франкфурт-на-Майне (70 млн)

Мадридский Барахас (62 млн)

Барселона, Эль-Прат (53 млн)

Аэропорт Стамбула (52 млн)

Аэропорт Мюнхена (48 млн)

Аэропорт Цюриха (31 млн)

Аэропорт Хельсинки-Вантаа (22 млн)

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний