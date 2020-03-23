Пусто, как никогда. Как выглядят крупные европейские аэропорты во время пандемии коронавируса
Сотни тысяч рейсов по всей Европе отменены, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Редкие пассажиры выкладывают в соцсетях фото полупустых терминалов со словами: «Пусто, как никогда».
В Пулково международных рейсов нет уже неделю, а 20 марта была закрыта одна из посадочных галерей.
А так выглядят европейские аэрохабы.
Лондонский Хитроу (81 млн пассажиров в 2019 году)
Парижский Шарль-де-Голль (79 млн)
Амстердамский Скипхолл (72 млн)
Франкфурт-на-Майне (70 млн)
Мадридский Барахас (62 млн)
Барселона, Эль-Прат (53 млн)
Аэропорт Стамбула (52 млн)
Аэропорт Мюнхена (48 млн)
Аэропорт Цюриха (31 млн)
Аэропорт Хельсинки-Вантаа (22 млн)