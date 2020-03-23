Пусто, как никогда. Как выглядят крупные европейские аэропорты во время пандемии коронавируса

Сотни тысяч рейсов по всей Европе отменены, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Редкие пассажиры выкладывают в соцсетях фото полупустых терминалов со словами: «Пусто, как никогда».



В Пулково международных рейсов нет уже неделю, а 20 марта была закрыта одна из посадочных галерей.