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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 14:46
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Пулково закрывает одну из посадочных галерей, обслуживающих международные рейсы. В Европу больше никто не летает

Пулково с 20 марта закрывает одну из посадочных галерей, обслуживающих часть международных рейсов, сообщили «Фонтанке» в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«В рамках оптимизации ВВСС с 20 марта 2020 года временно закрыли северную посадочную галерею, обслуживающую часть международных рейсов», — отметили в пресс-службе. При этом основной терминал, обслуживающий международные и внутренние рейсы, продолжает работу.

Из-за эпидемии коронавируса небо над петербургским аэропортом «Пулково» заметно опустело. Причина — отмена почти сорока рейсов в Европу. Внутренние перевозки не способны нагрузить терминал.

© Фонтанка.Ру

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