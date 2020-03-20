Пулково закрывает одну из посадочных галерей, обслуживающих международные рейсы. В Европу больше никто не летает

Пулково с 20 марта закрывает одну из посадочных галерей, обслуживающих часть международных рейсов, сообщили «Фонтанке» в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».



«В рамках оптимизации ВВСС с 20 марта 2020 года временно закрыли северную посадочную галерею, обслуживающую часть международных рейсов», — отметили в пресс-службе. При этом основной терминал, обслуживающий международные и внутренние рейсы, продолжает работу.



Из-за эпидемии коронавируса небо над петербургским аэропортом «Пулково» заметно опустело. Причина — отмена почти сорока рейсов в Европу. Внутренние перевозки не способны нагрузить терминал.

