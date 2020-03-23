Первым героем стал Сергей Александров — единственный в России горнолыжник, выступающий на протезах, участник зимней Паралимпиады-2018. Почему падение с высоты 2000 метров на Эльбрусе, которое привело к ампутации ног, он называет приключением? Что такое состояние «проснутости» и как построить откровенный диалог с миром? Сергей открыто делится своим опытом переживания непростых ситуаций и способами «выдергивания себя из болота рутины».

«Вдох_Вдох» — это проект не об инвалидах, хотя его герои — спортсмены с инвалидностью. Он о любви! О любви к жизни, неэкономном мышлении и бессмысленности стереотипов», — говорят создатели канала.

Почему «Вдох_Вдох»? Так назывался проект о паралимпийцах, реализованный Благотворительным фондом «ТОЧКА ОПОРЫ» совместно с Государственным Эрмитажем в марте 2016 года, — он объединил мультимедийную выставку в Главном штабе, её онлайн-версию и арт-издание. «Там, где обычный человек делает выдох, чтобы продолжить действие (усилие ведь всегда совершается на выдохе), человек с инвалидностью должен и может сделать еще один вдох. Через «не могу». Только так люди с инвалидностью становятся спортсменами и побеждают», — так авторы проекта, фотографы Ксения Диодорова и Юрий Молодковец, объяснили идею названия.

Съемки первой серии проекта «Вдох_Вдох» начались еще в конце 2018 года, но разговор о том, как не впадать в панику в сложных ситуациях и сохранять оптимизм, оказался очень актуальным в марте 2020-го.

На данный момент планируется, что новые выпуски будут выходить на канале 1–2 раза в месяц. «Фонд активно работает над развитием этого проекта, — рассказали «Фонатнке» в фонде. — И, конечно, немаловажную роль в том, чтобы об историях спортсменов узнало больше людей, играют лайки, репосты, комментарии, подписка на канал. Поэтому будем рады обратной связи!»