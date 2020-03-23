«Лиговка-Ямская» перешла на удаленную работу. До этого сотрудницу муниципалитета госпитализировали с пневмонией
Муниципальное образование «Лиговка-Ямская» в Петербурге до первого мая частично перешло на удаленную работу после госпитализации сотрудницы местной администрации с пневмонией. Проверка ее на коронавирус дала отрицательный результат. Об этом «Фонтанке» 23 мая сообщил глава администрации МО Виктор Жданцев.
С внебольничной двусторонней пневмонией была госпитализирована сотрудница МО, уборщица, информацию она подтвердила редакции. Анализ показал, что она не заболела коронавирусом. И с 24 марта будет находиться на домашнем лечении. На вопрос о самочувствии она констатировала: «Отличное».
«На всякий случай, учитывая общую обстановку с вирусом, частично сотрудники муниципалитета уходят на удаленку, но работа от этого не пострадает, в сроки все ответы будут направлены, а приём граждан будет временно ограничен. Граждане могут обратиться через электронную приемную. Ответы будут направляться в максимально короткий срок», — пояснил глава администрации.
Напомним, в Петербурге в настоящее время выявлено 16 случаев заболевания коронавирусом, двое из числа заболевших выздоровели и выписались.