«Лиговка-Ямская» перешла на удаленную работу. До этого сотрудницу муниципалитета госпитализировали с пневмонией

Муниципальное образование «Лиговка-Ямская» в Петербурге до первого мая частично перешло на удаленную работу после госпитализации сотрудницы местной администрации с пневмонией. Проверка ее на коронавирус дала отрицательный результат. Об этом «Фонтанке» 23 мая сообщил глава администрации МО Виктор Жданцев.



С внебольничной двусторонней пневмонией была госпитализирована сотрудница МО, уборщица, информацию она подтвердила редакции. Анализ показал, что она не заболела коронавирусом. И с 24 марта будет находиться на домашнем лечении. На вопрос о самочувствии она констатировала: «Отличное».