Смольный рассказал о создании приоритета общественного транспорта. «Выделенка» может появиться на мосту Александра Невского
В 2020 году выделенные полосы для общественного транспорта планируется обустроить на семи улицах. Соответствующий ответ из комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) 23 марта у себя в Facebook опубликовал депутат петербургского парламента Борис Вишневский.
В документе, подписанном председателем КРТИ Андреем Левакиным, говорится, что в адресных программах его ведомства на 2020 год есть «обустройство выделенных полос, а также создание приоритетных условий для маршрутных транспортных средств» на Ленинском проспекте (от Народного Ополчения до Московского проспекта), улице Типанова, проспекте Славы, Ивановской и Народной улицах, а также на проспекте Маршала Блюхера (от Лабораторного проспекта до проспекта Энергетиков) и на проспекте Энергетиков (от проспекта Маршала Блюхера до Партизанской улицы).
Что особенно интересно, в 2020 году также запланирован ряд проектно-изыскательских работ для организации приоритета общественного транспорта. В списке адресов — Малая Морская, Большая Морская, Суворовский проспект, Тульская улица, Невский проспект (от площади Александра Невского до Восстания), мост Александра Невского и Заневский проспект.
Напомним, что в конце 2019 года местные власти утвердили комплексную схему организации дорожного движения. Согласно этому документу, в Петербурге к 2033 году должно появиться 74 км выделенных полос. В пояснении к схеме говорится, что среднее время поездки на работу сократится с 56 минут до 50 — все потому, что скорость наземного пассажирского транспорта увеличится на 20%, а трамвая — на все 50%. Максимальный интервал, который сейчас официально составляет 30 минут, сократится до 10 минут.