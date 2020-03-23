Смольный рассказал о создании приоритета общественного транспорта. «Выделенка» может появиться на мосту Александра Невского

В 2020 году выделенные полосы для общественного транспорта планируется обустроить на семи улицах. Соответствующий ответ из комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) 23 марта у себя в Facebook опубликовал депутат петербургского парламента Борис Вишневский.



В документе, подписанном председателем КРТИ Андреем Левакиным, говорится, что в адресных программах его ведомства на 2020 год есть «обустройство выделенных полос, а также создание приоритетных условий для маршрутных транспортных средств» на Ленинском проспекте (от Народного Ополчения до Московского проспекта), улице Типанова, проспекте Славы, Ивановской и Народной улицах, а также на проспекте Маршала Блюхера (от Лабораторного проспекта до проспекта Энергетиков) и на проспекте Энергетиков (от проспекта Маршала Блюхера до Партизанской улицы).