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23.03.2020 13:57
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Доллар и евро теперь выше 80. Центробанк поднял курсы на два рубля

ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют на 24 марта, прибавив к евро и доллару по несколько рублей.

Курс доллара поднялся с 78 до 80,88 рубля. Евро, в свою очередь, прибавил чуть более 2 рублей, до 86,7. Такие данные 23 марта приводятся на сайте ЦБ РФ.

На бирже российская валюта начала падать с начала торгов, временно опустившись даже ниже психологически важной отметки в 81 рубль за доллар.

Ослабление рубля происходит на фоне дешевеющей нефти. Баррель Brent стоит сегодня ниже 26 долларов.

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Комментарии (3)

Sibir_5e4d67bbb7aea
23.01.20 курс 61.90. за два месяца опустили на 20 руб. "специалисты" от нефти.. 180% годовых.... пирамиды отдыхают...
Андрес Можайский
Занавес захлопнулась ......
Погонщик скрепоносцев
И что стоят 20 лет правления Путиным, если всё зависит не от него и его "команды", а от цены на нефть, доход от высокой цены которой он спустил своим подельникам, а не на развитие экономики и сползания с нефтяной иглы?
Обнуленный ноль этот узурпатор.
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