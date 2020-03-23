Доллар и евро теперь выше 80. Центробанк поднял курсы на два рубля

ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют на 24 марта, прибавив к евро и доллару по несколько рублей.

Курс доллара поднялся с 78 до 80,88 рубля. Евро, в свою очередь, прибавил чуть более 2 рублей, до 86,7. Такие данные 23 марта приводятся на сайте ЦБ РФ.

На бирже российская валюта начала падать с начала торгов, временно опустившись даже ниже психологически важной отметки в 81 рубль за доллар.

Ослабление рубля происходит на фоне дешевеющей нефти. Баррель Brent стоит сегодня ниже 26 долларов.