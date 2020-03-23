В Мосгорсуде негласно внедрили систему распознавания лиц. Первыми пострадали слушатели «московского дела»

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова в интервью «Российской газете» заявила 22 марта, что в судебных инстанциях уже внедрена и активно используется система распознавания лиц. По её словам, в прошлом году в рамках слушаний по «московскому делу» с помощью технологии задержали несколько человек, которые, находясь в розыске, пришли поддержать подсудимых.



«Кстати, люди не знают, но в Тверском и Мещанском судах у нас уже работает система распознавания граждан. Когда в прошлом году суды слушали дела по митингам, в здании суда были задержаны шесть человек, которые в розыске находились. Они пришли просто послушать, так сказать, поддержать подсудимых, а их полиция задержала», — сказала Егорова.

