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23.03.2020 12:17
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В Мосгорсуде негласно внедрили систему распознавания лиц. Первыми пострадали слушатели «московского дела»

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова в интервью «Российской газете» заявила 22 марта, что в судебных инстанциях уже внедрена и активно используется система распознавания лиц. По её словам, в прошлом году в рамках слушаний по «московскому делу» с помощью технологии задержали несколько человек, которые, находясь в розыске, пришли поддержать подсудимых.

«Кстати, люди не знают, но в Тверском и Мещанском судах у нас уже работает система распознавания граждан. Когда в прошлом году суды слушали дела по митингам, в здании суда были задержаны шесть человек, которые в розыске находились. Они пришли просто послушать, так сказать, поддержать подсудимых, а их полиция задержала», — сказала Егорова.

Она также добавила, что уже сейчас проводится тестирование системы распознавания речи, а в перспективе в суды планируется внедрение системы биометрических данных, с помощью которой информацию о том или ином человеке можно будет узнать по опечаткам пальцев.

Напомним, в конце прошлого месяца московские власти стали использовать систему распознавания лиц для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). С её помощью отслеживали потенциальных носителей болезни, чтобы они не нарушили карантин.

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Комментарии (8)

RemyMartin
Мдааа... объясняй потом как твои пальчики оказались на чемодане русской радистки (
Malyshev73
на всех камер не хватит
Sibir_5e4d67bbb7aea
закажу маску Шварценеггера, перчатки от Фредди Крюгера и мелофон Алисы...
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