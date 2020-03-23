Смольный вернет арендаторам авансы за помещения. Получить деньги обратно смогут те, кто приватизирует городское имущество

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) выплатит арендаторам городских помещений уплаченную ими авансом арендную плату. Как говорится в сообщении ведомства от 23 марта, оно внесло изменения в примерную форму договора аренды объектов нежилого фонда, заключаемого по итогам аукциона.

Вернуть деньги можно будет в случае, если объект приватизируется его арендатором. «А значит договор аренды прекращает свое действие, а арендная плата не подлежит перечислению», — пояснили в КИО.

Ранее аналогичные изменения были внесены КИО в примерные формы договоров аренды объектов нежилого фонда, заключаемых без торгов.