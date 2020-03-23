Упавший с 16 этажа петербуржец скончался в Елизаветинской больнице

Упавший с 16 этажа молодой человек скончался от полученных травм. Об этом утром 23 марта «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Информацию подтвердили в Елизаветинской больнице.



Молодой человек не удержался на балконе жилого дома на проспекте Тореза около трёх дня накануне. Он приземлился на капот припаркованной во дворе «Вольво». Медики госпитализировали петербуржца, однако спасти его не удалось. Горожанину было 22 года.