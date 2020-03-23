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23.03.2020 09:41
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Упавший с 16 этажа петербуржец скончался в Елизаветинской больнице

Упавший с 16 этажа молодой человек скончался от полученных травм. Об этом утром 23 марта «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Информацию подтвердили в Елизаветинской больнице.

Молодой человек не удержался на балконе жилого дома на проспекте Тореза около трёх дня накануне. Он приземлился на капот припаркованной во дворе «Вольво». Медики госпитализировали петербуржца, однако спасти его не удалось. Горожанину было 22 года.

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Комментарии (2)

grannie
"Редактор развлекательного отдела газеты вызвал к себе сотрудника. — Что вы мне подсовываете, Брайан?—раздраженно сказал он и помассировал глаза.—Что это за анекдот? Вы пишете: «Сидя на бочке с порохом, Джим закурил трубку. Покойнику было двадцать семь лет». Это же чушь какая-то! При чем тут Джим и при чем тут покойник?" Очень давно в Крокодиле такой рассказик про редакцию был. Аффтар, видимо его принял на вооружение :-)
sektor7
Печально.
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