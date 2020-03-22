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22.03.2020 21:54
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Упавший на «Вольво» парень пролетел 16 этажей и выжил. Видео

С 16 этажа упал молодой человек, приземлившийся на капот «Вольво» в Выборгском районе Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях 22 марта.

По их словам, якобы около трёх дня 22-летний горожанин зашёл в парадную вместе с хозяином квартиры во втором корпусе 44 дома на проспекте Тореза. Через несколько минут парень рухнул с балкона и приземлился на капот «Вольво». Пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

«Фонтанка.ру» 

Его падение запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно группу прохожих, часть явно вызывала экстренные службы, другие делали фото. Неторопливо в кадре показались медики. Они положили упавшего на носилки никак предварительно не фиксируя.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Бонвиван
Нормально санитары его уложили на носилки, профессионально. Куда и как его фиксировать нужно было?
lion405
Защита пешеходов у "Вольво" работает... Даже если они падают сверху...
Гражданкa
был жив при падении не значит выжил
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