С 16 этажа упал молодой человек, приземлившийся на капот «Вольво» в Выборгском районе Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях 22 марта.



По их словам, якобы около трёх дня 22-летний горожанин зашёл в парадную вместе с хозяином квартиры во втором корпусе 44 дома на проспекте Тореза. Через несколько минут парень рухнул с балкона и приземлился на капот «Вольво». Пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу.