Загадочное падение на Тореза. Мужчина оставил вмятину на капоте «Вольво», но остался жив
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Медики спасают жизнь молодому горожанину после падения с высоты в Выборгском районе Петербурга. Он оставил след на припаркованной во дворе машине.
Как стало известно «Фонтанке», около половины третьего днем 22 марта прохожие заметили лежащего мужчину на капоте «Вольво», припаркованного у второго корпуса 44 дома на проспекте Тореза. Пострадавшему вызвали скорую, его госпитализировали в Елизаветинскую больницу.
Медики спасают жизнь молодому горожанину после падения с высоты в Выборгском районе Петербурга. Он оставил след на припаркованной во дворе машине.
Как стало известно «Фонтанке», около половины третьего днем 22 марта прохожие заметили лежащего мужчину на капоте «Вольво», припаркованного у второго корпуса 44 дома на проспекте Тореза. Пострадавшему вызвали скорую, его госпитализировали в Елизаветинскую больницу.
Сейчас полицейские устанавливают личность пациента. Откуда он рухнул, пока неизвестно.