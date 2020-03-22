FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
78.04р84.16р
22.03.2020 15:52
5
Печать

Загадочное падение на Тореза. Мужчина оставил вмятину на капоте «Вольво», но остался жив

Медики спасают жизнь молодому горожанину после падения с высоты в Выборгском районе Петербурга. Он оставил след на припаркованной во дворе машине.

Как стало известно «Фонтанке», около половины третьего днем 22 марта прохожие заметили лежащего мужчину на капоте «Вольво», припаркованного у второго корпуса 44 дома на проспекте Тореза. Пострадавшему вызвали скорую, его госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Фото: «Фонтанка.ру»

Сейчас полицейские устанавливают личность пациента. Откуда он рухнул, пока неизвестно.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Ольга Селявина
Написали же вам- рухнул... Явно, с дубу... О_О
Алексей Свиридов
Закладчика сбросили?
Maik5
Далековато допрыгнул...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний