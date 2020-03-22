Медики спасают жизнь молодому горожанину после падения с высоты в Выборгском районе Петербурга. Он оставил след на припаркованной во дворе машине.



Как стало известно «Фонтанке», около половины третьего днем 22 марта прохожие заметили лежащего мужчину на капоте «Вольво», припаркованного у второго корпуса 44 дома на проспекте Тореза. Пострадавшему вызвали скорую, его госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

