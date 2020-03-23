Манёвры обидчивого водителя «Мерседеса» записала камера: он вытеснял встречное авто на обочину и останавливал поток
Неоднократное намеренное создание аварийной ситуации зафиксировал на видео автомобилист на Зеленогорском шоссе. Ролик, выложенный в ночь с 22 на 23 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вызвал горячую дискуссию среди зрителей.
«По дороге в Зеленогорск мужчина на Mercedes очень разозлился, что девушка на Ravon не пропустила его», – рассказывает очевидец. Действительно, похоже, у водителя «Мерседеса» тяжёлый характер. На записи видно, как светлый кроссовер после неудачной попытки обогнать тёмную легковушку обходит её по встречке, вытесняя встречную машину на обочину. Затем он начинает тормозить, чтобы «проучить» водителя тёмной легковушки, и продолжает мешать движению, когда дорога расширяется до двух полос.
Номера нарушителя на записи не видны, но в другом паблике их называют: видимо, очевидец успел их запомнить.
Отметим, что опасное вождение наказуемо. Штраф за него предлагалось назначить в размере 5 тысяч рублей.