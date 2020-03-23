Неоднократное намеренное создание аварийной ситуации зафиксировал на видео автомобилист на Зеленогорском шоссе. Ролик, выложенный в ночь с 22 на 23 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вызвал горячую дискуссию среди зрителей.



«По дороге в Зеленогорск мужчина на Mercedes очень разозлился, что девушка на Ravon не пропустила его», – рассказывает очевидец. Действительно, похоже, у водителя «Мерседеса» тяжёлый характер. На записи видно, как светлый кроссовер после неудачной попытки обогнать тёмную легковушку обходит её по встречке, вытесняя встречную машину на обочину. Затем он начинает тормозить, чтобы «проучить» водителя тёмной легковушки, и продолжает мешать движению, когда дорога расширяется до двух полос.