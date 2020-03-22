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22.03.2020 20:05
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Пласидо Доминго самоизолировался, но заболел коронавирусом

Коронавирус диагностировали у 79-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго. Об этом он рассказал в Facebook 22 марта.

«Я считаю своим моральным долгом сказать вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Мы вместе с семьей находились в самоизоляции. У меня появились симптомы лихорадки и кашель, поэтому я решил сдать тест, и он пришёл положительным», — написал артист.

Доминго призвал всех соблюдать правила, чаще мыть руки и оставаться дома, чтобы остановить распространение болезни.

Ранее коронавирусом переболели американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Подцепили его десятки актеров и спортсменов мировой величины, и все призвали относиться к болезни серьезно.

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Комментарии (5)

nafin
Вряд ли Пласидо Доминго нуждается в пиаре... У него и так неважно со здоровьем, болячек хватает... Скорее выздороветь ему и всем заболевшим!
SNOW
к тому же антиреклама карантина. Типа - самоизолировался, но заболел
SNOW
все эти каминг ауты знаменитостей - хороший и бесплатный пиар
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