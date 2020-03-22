Пласидо Доминго самоизолировался, но заболел коронавирусом

Коронавирус диагностировали у 79-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго. Об этом он рассказал в Facebook 22 марта.



«Я считаю своим моральным долгом сказать вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Мы вместе с семьей находились в самоизоляции. У меня появились симптомы лихорадки и кашель, поэтому я решил сдать тест, и он пришёл положительным», — написал артист.

Доминго призвал всех соблюдать правила, чаще мыть руки и оставаться дома, чтобы остановить распространение болезни.