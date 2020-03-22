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22.03.2020 18:52
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Водитель «Лексуса» распугал коронавирусом посетителей МРЭО в Кировском районе. Его ловили медики и полицейские с дубинками

Житель Петергофа устроил переполох в МРЭО №5 на проспекте Народного Ополчения, заявив, что может быть заражен коронавирусом. За необдуманные выражения его задержала полиция.

Александр Ильин днем 22 марта зашел в помещение МРЭО в медицинской маске и перчатках. По словам читателей «Фонтанки», он приехал в отделение на новом черном «Лексусе 570», чтобы оформить номера.

Соседям по очереди мужчина рассказал, что недавно прибыл из Испании и сейчас находится в самоизоляции. Он попросил людей соблюдать дистанцию и пропустить его без очереди. Такая откровенность спровоцировала неожиданную для него реакцию.

После визита Ильина сотрудники МРЭО на время закрыли здание, а на место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой. За ними подоспел специальный эпидемиологический автомобиль. Полицейские с дубинками окружили потенциального пациента больницы Боткина. Попытка Ильина объяснить ситуацию людям в форме провалилась. Его задержали, а через какое-то время отпустили.

Госпитализировать хитреца и брать у него анализ на коронавирус не стали, рассказал он 47News, поскольку симптомов заболевания не было. Сейчас он планирует самоизолироваться у себя на даче, но сперва сутки как вернувшийся из Европы петербуржец собирался посетить автосалон. Подробности читайте на 47News.

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Комментарии (9)

krasnonosov
Скоро истерия дойдет до того, что будет выезжать взвод автоматчиков и крошить всех в капусту.
Pilat
А что ему было делать? За просрочку постановки авто на учет ему бы влепили штраф. Он честно попытался, теперь, когда все сроки пройдут и его попытаются оштрафовать, сможет выиграть суд.
veteran78
А ведь в Рассее дураков не сеють и не жнуть они сами родются.
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