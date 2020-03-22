Водитель «Лексуса» распугал коронавирусом посетителей МРЭО в Кировском районе. Его ловили медики и полицейские с дубинками

Житель Петергофа устроил переполох в МРЭО №5 на проспекте Народного Ополчения, заявив, что может быть заражен коронавирусом. За необдуманные выражения его задержала полиция.



Александр Ильин днем 22 марта зашел в помещение МРЭО в медицинской маске и перчатках. По словам читателей «Фонтанки», он приехал в отделение на новом черном «Лексусе 570», чтобы оформить номера.



Соседям по очереди мужчина рассказал, что недавно прибыл из Испании и сейчас находится в самоизоляции. Он попросил людей соблюдать дистанцию и пропустить его без очереди. Такая откровенность спровоцировала неожиданную для него реакцию.

