Водитель «Лексуса» распугал коронавирусом посетителей МРЭО в Кировском районе. Его ловили медики и полицейские с дубинками
Житель Петергофа устроил переполох в МРЭО №5 на проспекте Народного Ополчения, заявив, что может быть заражен коронавирусом. За необдуманные выражения его задержала полиция.
Александр Ильин днем 22 марта зашел в помещение МРЭО в медицинской маске и перчатках. По словам читателей «Фонтанки», он приехал в отделение на новом черном «Лексусе 570», чтобы оформить номера.
Соседям по очереди мужчина рассказал, что недавно прибыл из Испании и сейчас находится в самоизоляции. Он попросил людей соблюдать дистанцию и пропустить его без очереди. Такая откровенность спровоцировала неожиданную для него реакцию.
После визита Ильина сотрудники МРЭО на время закрыли здание, а на место происшествия приехали сотрудники полиции и скорой. За ними подоспел специальный эпидемиологический автомобиль. Полицейские с дубинками окружили потенциального пациента больницы Боткина. Попытка Ильина объяснить ситуацию людям в форме провалилась. Его задержали, а через какое-то время отпустили.
Госпитализировать хитреца и брать у него анализ на коронавирус не стали, рассказал он 47News, поскольку симптомов заболевания не было. Сейчас он планирует самоизолироваться у себя на даче, но сперва сутки как вернувшийся из Европы петербуржец собирался посетить автосалон. Подробности читайте на 47News.