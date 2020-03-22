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22.03.2020 11:07
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В Петербурге школьница рассказала об отчиме, который насиловал её три года

По подозрению в сексуальном общении с падчерицей задержан мужчина в Выборгском районе Петербурга. Ребенок молчал несколько лет, но доверился психологу.

Как стало известно «Фонтанке» 22 марта, в центр психолого-педагогической социальной помощи самостоятельно обратилась 16-летняя школьница. Девочка рассказала о сексуальном насилии со стороны отчима, которое длится уже три года. Директор центра передала информацию в полицию.

20 марта оперативники задержали 39-летнего безработного в квартире на улице Хошимина. Возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

ZAP
Когда введут уголовную ответственность для несовершеннолетних?
WuhanRockCafe
Дамы довольно рано начинают осознавать значимость своей "кормилицы"
Владимир Максимов
Осталось выяснить, насколько все это соответствует действительности, а не болезненные фантазии или месть за что-то.
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