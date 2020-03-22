В Петербурге школьница рассказала об отчиме, который насиловал её три года

По подозрению в сексуальном общении с падчерицей задержан мужчина в Выборгском районе Петербурга. Ребенок молчал несколько лет, но доверился психологу.



Как стало известно «Фонтанке» 22 марта, в центр психолого-педагогической социальной помощи самостоятельно обратилась 16-летняя школьница. Девочка рассказала о сексуальном насилии со стороны отчима, которое длится уже три года. Директор центра передала информацию в полицию.



20 марта оперативники задержали 39-летнего безработного в квартире на улице Хошимина. Возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

