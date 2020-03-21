Премьера Драматического театра на Васильевском сорвала аплодисменты онлайн

Петербургский Театр на Васильевском давал сегодня премьеру — спектакль по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Артисты — возможно, впервые в мировой практике — играли премьеру в самой необычной обстановке, при абсолютно пустом зале. Но, вместе с тем, зрители у спектакля были. И немало: несколько десятков тысяч человек. Премьеру сезона, спектакль «Сон в летнюю ночь», Театр на Васильевском готовил несколько месяцев. По известным всем причинам играть ее в традиционном виде стало невозможно — все массовые мероприятия в городе запрещены уже несколько дней.

Найти выход помог новый проект «Фонтанки» — онлайн-фестиваль «Без антракта», который стартовал сегодня именно с этого спектакля. Трансляцию смотрели около 70 тысяч зрителей. Она шла как на специальной странице нашего сайта, так и в социальных сетях — в пабликах «Фонтанки» «ВКонтакте» и Facebook. Не самые веселые обстоятельства, тем не менее, позволили театру открыть совершенно новую для себя реальность — виртуальную. Аудитория спектакля во много раз превысила возможности театрального зала, привлекла большое количество новых зрителей. При этом уникальность премьеры сохранилась — прямой эфир закончен, а запись спектакля в свободный доступ выложена театром не будет.

После окончания премьеры, уже за кулисами Драматического театра на Васильевском, его директор Владимир Словохотов и сотрудники театра приветствовали выходящих со сцены актеров.

Достались актерам и аплодисменты зрителей, правда, на этот раз виртуальные: в наших группах ВКонтакте и в Facebook появились сотни благодарственных комментариев.