На КАД пассажир оказался сбит собственным «Фольксвагеном». В Купчино жизни спасли секунды
Пассажир автомобиля, покинувший своё место из-за аварийной остановки, попал в ДТП в Московском районе Петербурга. Во Фрунзенском районе лихача вынесло на рельсы, никто не пострадал.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, 21 марта около 20.10 на внутреннем кольце КАД в Московском районе совершил аварийную остановку «Фольксваген». Автомобиль встал в третьем ряду, из него вышел 20-летний пассажир. В этот момент в «немца» врезалась «Тойота». От удара «Фольксваген» отбросило в сторону, машина задела пассажира. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.
Днём субботы на пересечении улиц Дмитрова и Будапештской разогнавшийся «Киа» вынесло на рельсы. Авария попала на видео. На записи видно, что доли секунды уберегли другого водителя от столкновения. ДТП обошлось без пострадавших.