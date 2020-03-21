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21.03.2020 22:45
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На КАД пассажир оказался сбит собственным «Фольксвагеном». В Купчино жизни спасли секунды

Пассажир автомобиля, покинувший своё место из-за аварийной остановки, попал в ДТП в Московском районе Петербурга. Во Фрунзенском районе лихача вынесло на рельсы, никто не пострадал.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, 21 марта около 20.10 на внутреннем кольце КАД в Московском районе совершил аварийную остановку «Фольксваген». Автомобиль встал в третьем ряду, из него вышел 20-летний пассажир. В этот момент в «немца» врезалась «Тойота». От удара «Фольксваген» отбросило в сторону, машина задела пассажира. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.

Днём субботы на пересечении улиц Дмитрова и Будапештской разогнавшийся «Киа» вынесло на рельсы. Авария попала на видео. На записи видно, что доли секунды уберегли другого водителя от столкновения. ДТП обошлось без пострадавших.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

муматор
вот что в голове у дебилов, которые останавливаются на КАД в третьем ряду?
Гречин Сергей
Очередной пилот а не водитель
sektor7
Камеры и Штрафы поголовно на всех перекрёстках
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