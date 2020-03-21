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21.03.2020 18:00
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Онлайн-фестиваль начинается! В 19.00 смотрите премьеру Театра на Васильевском «Сон в летнюю ночь»

Мы открываем онлайн-фестиваль спектаклей, экскурсий и концертов «Без антракта». Смотрите сегодня в 19.00 премьеру спектакля «Сон в летнюю ночь», он будет сыгран только для читателей «Фонтанки».

На бесплатный онлайн-сеанс вас приглашает народный артист России Юрий Ицков.

Это спектакль Руслана Нанавы с участием Давида Бродского, Елены Мартыненко, Светланы Щедриной, Романа Зайдуллина и других.

«Мы не ставим спектакль про каких-то мифических эльфов, инопланетян, мы делаем его про людей, поэтому наделяем богов человеческими качествами», — рассказывает о постановке режиссёр. Рекомендуемый возраст зрителей — 16+.

Премьеру «Сна в летнюю ночь» можно посмотреть по адресу tv.fontanka.ru в 19.00

«Фонтанка.ру»

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