Министерство экономического развития собирается компенсировать потери туристической отрасли

«Вчера мы внесли постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками. Мы вместе с туроператорами, с авиакомпаниями его вырабатывали. Понятна оценка средств, которые необходимы для этого, соответствующие решения также предложены», — цитирует агентство слова министра Максима Орешкина, прозвучавшие на совещании в правительстве 21 марта. При этом не уточняется механизм компенсации и возможные затраты из государственной казны.

Орешкин также отметил, что именно туризм пострадал от пандемии в большей степени, и вспомнил, что ради игроков отрасли уже приняли решение об отмене взносов в резервный фонд «Турпомощь». По словам министра экономического развития, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу на грядущей неделе.



Напомним, власти также отменяют штрафы для экспортеров и импортеров за проблемы с поставками из-за коронавируса. Смольный также планирует оказать помощь петербургскому бизнесу, правда, пока не спешит раскрывать детали. 21 марта прессу пригласили на совещание с бизнесом по поводу экономических последствий эпидемии. Однако в последний момент Смольный закрыл мероприятие. Пока что власти оценивают потери от недополученных налогов и предоставленных льгот в 3 млрд рублей, еще 5 млрд рублей город хочет направить в резервный фонд.