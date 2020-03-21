Экспортеров не будут штрафовать за проблемы с поставками из-за коронавируса
Министерство финансов разрешит не платить штрафы компаниям, которые не получили в срок законтрактованные за границей товары и которым не вернули за них аванс. Поблажка коснется и тех, кому не заплатили за поставленный товар. Об этом со ссылкой на Минфин 21 марта пишет газета «Ведомости».
Издание отмечает, что действующий закон о валютном контроле обязывает экспортеров переводить на российские счета валютную выручку в срок, указанный в договоре. Импортеры же должны возвращать аванс за непоставленный товар. Нарушение наказывается штрафом. Важное условие для освобождения от уплаты штрафа — предпринимателям нужно доказать, что нарушения были связаны с эпидемией коронавируса.
Петербургские власти также планируют оказать помощь бизнесу, правда, пока не спешат раскрывать детали. 21 марта прессу пригласили на совещание с бизнесом по поводу экономических последствий эпидемии. Однако в последний момент Смольный закрыл мероприятие. Пока что власти оценивают потери от недополученных налогов и предоставленных льгот в 3 млрд рублей, еще 5 млрд рублей город хочет направить в резервный фонд.