Экспортеров не будут штрафовать за проблемы с поставками из-за коронавируса

Министерство финансов разрешит не платить штрафы компаниям, которые не получили в срок законтрактованные за границей товары и которым не вернули за них аванс. Поблажка коснется и тех, кому не заплатили за поставленный товар. Об этом со ссылкой на Минфин 21 марта пишет газета «Ведомости».



Издание отмечает, что действующий закон о валютном контроле обязывает экспортеров переводить на российские счета валютную выручку в срок, указанный в договоре. Импортеры же должны возвращать аванс за непоставленный товар. Нарушение наказывается штрафом. Важное условие для освобождения от уплаты штрафа — предпринимателям нужно доказать, что нарушения были связаны с эпидемией коронавируса.

