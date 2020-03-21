Александр Беглов решил на собственном опыте выяснить, хватает ли в магазинах продуктов и как обстоят дела с ценами. Губернаторской проверке 21 марта подвергся гипермаркет «О'Кей» на проспекте Космонавтов, 45.



Беглов остался доволен овощами, яйцами и мясом. Небольшая загвоздка возникла у стеллажа со спагетти. Посетительница магазина указала губернатору на ценник с цифрой 80,99 и возмутилась: «Со скидкой они по 50 рублей обычно». Однако, по мнению Беглова, главное, что рядом лежит пачка со спагетти по 43. И ничего, что другие вкуснее. «Ну, здесь и упаковка другая, больше из-за упаковки как бы, — стал размышлять губернатор. — Главное, что есть и те и другие!»

