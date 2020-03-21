Беглов нашел в «О'Кее» гречку, но смутился вниманием посетителей
Александр Беглов решил на собственном опыте выяснить, хватает ли в магазинах продуктов и как обстоят дела с ценами. Губернаторской проверке 21 марта подвергся гипермаркет «О'Кей» на проспекте Космонавтов, 45.
Беглов остался доволен овощами, яйцами и мясом. Небольшая загвоздка возникла у стеллажа со спагетти. Посетительница магазина указала губернатору на ценник с цифрой 80,99 и возмутилась: «Со скидкой они по 50 рублей обычно». Однако, по мнению Беглова, главное, что рядом лежит пачка со спагетти по 43. И ничего, что другие вкуснее. «Ну, здесь и упаковка другая, больше из-за упаковки как бы, — стал размышлять губернатор. — Главное, что есть и те и другие!»
«Фонтанка.ру»
Найдя в магазине гречку, Беглов прикинул ее на вес и послушал рассказ пожилой посетительницы о том, что по телевизору сказали: есть нечего, а они здесь быстро «нахватали всего, и все, уже все есть». В ответ губернатор поблагодарил женщину и пожелал ей здоровья.
Беглова смутило только недостаточное количество аппаратов с антисептиками в магазине. А еще посетители, которые стали снимать главу города на камеры. «Вы что-то прямо окружили меня!» — сказал он у полки с сухими завтраками.
На обратном пути Беглов заглянул в «Л’Этуаль» и поинтересовался у продавца, упало ли в магазине количество посетителей. «Очень, очень. Покупателей почти нет. Хотя в принципе ничего такого криминального нет!» — заверила его девушка. На прощание Беглов сделал в пустующем магазине фотографию с сотрудниками гипермаркета и направился к выходу.