Минздрав дал больницам два дня, чтобы зарегистрировать всех врачей и медсестёр
Медицинские организации должны зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава. Об этом пишет РБК 21 марта.
Подписанная замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым телеграмма о регистрации медперсонала поступила в учреждения 18 марта. На процедуру выделено два дня.
«Эта телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах. Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует», — рассказал генеральный директор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский.
Постановление о создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) было подписано в мае 2018 года премьер-министром Дмитрием Медведевым. Сервис включает в себя регистр медицинских работников, реестр медицинских организаций, электронную медицинскую карт, электронную регистратуру.