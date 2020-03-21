FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
78.04р84.16р
21.03.2020 14:35
3
Печать

Минздрав дал больницам два дня, чтобы зарегистрировать всех врачей и медсестёр

Медицинские организации должны зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава. Об этом пишет РБК 21 марта.

Подписанная замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым телеграмма о регистрации медперсонала поступила в учреждения 18 марта. На процедуру выделено два дня.

«Эта телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах. Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует», — рассказал генеральный директор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский.

Постановление о создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) было подписано в мае 2018 года премьер-министром Дмитрием Медведевым. Сервис включает в себя регистр медицинских работников, реестр медицинских организаций, электронную медицинскую карт, электронную регистратуру.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Sulahit
Бюрократам всё бы статистику рисовать.
OldPerdun
- Кто тут во врачи последний? Никого? Тогда я первый.
sakorol
Какая та борьба с вирусом если даже не знают сколько врачей и медсестра в стране
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний