Минздрав дал больницам два дня, чтобы зарегистрировать всех врачей и медсестёр

Медицинские организации должны зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава. Об этом пишет РБК 21 марта.



Подписанная замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым телеграмма о регистрации медперсонала поступила в учреждения 18 марта. На процедуру выделено два дня.



«Эта телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах. Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует», — рассказал генеральный директор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский.

