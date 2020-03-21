FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
78.04р84.16р
21.03.2020 13:14
1
Печать

Мишустин и Набиуллина сообщили о мерах по поддержке экономики на фоне коронавируса. Обещают помочь с ипотекой и не допустить увольнений

Правительство и Центробанк предпринимают меры для того, чтобы не допустить спада объема кредитования реального сектора и поддержать малый бизнес. Об этом 21 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Russia Today.

Кроме того, особое внимание уделят переводу на удаленный режим сотрудников.

«Увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — подчеркнул Мишустин.

Правительство также будет в еженедельном режиме мониторить своевременную выплату зарплат. А Центробанк готовит дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

PROM
Пытался вспомнить хоть одно выполненное обещание этих товарищей. Не смог, на память вроде не жалуюсь. Как я понял, у них призвание - обещать. Делать уже не обязательно.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний