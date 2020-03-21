Мишустин и Набиуллина сообщили о мерах по поддержке экономики на фоне коронавируса. Обещают помочь с ипотекой и не допустить увольнений

Правительство и Центробанк предпринимают меры для того, чтобы не допустить спада объема кредитования реального сектора и поддержать малый бизнес. Об этом 21 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Russia Today.



Кроме того, особое внимание уделят переводу на удаленный режим сотрудников.



«Увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — подчеркнул Мишустин.

