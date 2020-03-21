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21.03.2020 00:40
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«Смертный приговор» от авиакомпании «Победа». Перевозчик не вывез из Черногории своих клиентов

Лоукостер «Победа» поспешно отчитался 20 марта об эвакуации из Черногории всех своих клиентов , судя по голосам, которые услышала «Фонтанка» с берегов Адриатического моря.

После релизов «Победы» о победе над черногорскими властями с редакцией связались клиенты лоукостера и рассказали альтернативную правду.

«Десятки человек остаются в Черногории без денег, жилья и перспективы перспективы», - резюмировали они.

Основная часть застрявших россиян должна была вылететь рейсом DP830 17 марта из Тивата . Его отменили из-за короновируса.

«Авиакомпания разместила объявление о необходимости подать заявку на возврат денежных средств, не разъяснив , что тем самым мы подписываем себе «смертный приговор». Сотрудники «Победы» не предложили тем, кто не смог улететь 17 марта, поменять маршрутную квитанцию на другое число», - говорят читатели.

У них были невозвратные билеты по 6 тысяч с небольшим. Лоукостер вернул деньги, перечислив почти всю стоимость (за исключением своей комиссии) на карточки.

«Мы не хотели денег. Мы хотели домой, - поясняют пассажиры. - И так как их вернули, «Победа» говорит нам самим покупать билеты на рейсы, которых в расписании нет».

После обращения в посольство Черногории пассажиров внесли в некие списки, и утром 19 марта они получили сообщение от дипломатов о вылете двух самолетов «Победы» вечером 20-го.

Российские граждане приехали в аэропорт Подгорицы. Тех, кому перевозчик аннулировал невозвратные билеты на предыдущий рейс, разворачивали от стойки регистрации. В электронной базе «Победы» они числились как самостоятельно отказавшиеся от полета и, по представлениям компании, права на возвращение в Россию не имели.

По словам читателей, рядом с представителями лоукостера стояли сотрудники его материнской компании «Аэрофлот» и предлагали приобрести билет на борт «Аэрофлота» за 30 000 рублей.

Некоторые читатели говорят, что их несколько десятков. Другие оценивают количество не вывезенных «Победой» пассажиров в 200.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

260703581
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Carolus
Ну, формально юридически "Победа" права. Дело в том, что мы привыкли в случае отмены рейса брать деньги, пока дают. Особенно это касается случаев, когда билет невозвратный. Типа - "надо брать". Кроме того, в обычной ситуации, действительно, "надо брать", поскольку в этом случае у тебя есть выбор, чем лететь и лететь ли вообще. От возврата денег в обычном случае отказываются только те, кто купил билет по низкой цене и хочет обязательно улететь (потому что теперь на эти деньги купить билет нельзя). Так вот, в случае отмены рейса по причине закрытия воздушного пространства (а именно этим отличается ситуация конкретно в Черногории в отличие от прочих стран Европы и мира) брать деньги, конечно же, было нельзя. Это всем должно быть понятно при каком-никаком анализе ситуации. Если взять деньги, то договор воздушной перевозки расторгается, обязательство поставщика услуги (авиакомпании) прекращаются. Но если ежу ясно, что при закрытом воздушном пространстве другого рейса не будет.
VotONOkak
Все прошлые годы путлерские авиалинии отчитывались, постоянно, о сверхприбыли, сверхдоходах, за счёт нашего с вами кошелька!!! Ну и кидаловом , своих пассажиров, они не брезгают постоянно!! Невыгодно лететь для компании- верните им деньги, пусть сами как хотят долетают, доезжают.. так бы с их родственниками в жизни поступали. Может тогда бы мозг включился...
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