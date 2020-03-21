«Смертный приговор» от авиакомпании «Победа». Перевозчик не вывез из Черногории своих клиентов

Лоукостер «Победа» поспешно отчитался 20 марта об эвакуации из Черногории всех своих клиентов , судя по голосам, которые услышала «Фонтанка» с берегов Адриатического моря. После релизов «Победы» о победе над черногорскими властями с редакцией связались клиенты лоукостера и рассказали альтернативную правду. «Десятки человек остаются в Черногории без денег, жилья и перспективы перспективы», - резюмировали они. Основная часть застрявших россиян должна была вылететь рейсом DP830 17 марта из Тивата . Его отменили из-за короновируса.

«Авиакомпания разместила объявление о необходимости подать заявку на возврат денежных средств, не разъяснив , что тем самым мы подписываем себе «смертный приговор». Сотрудники «Победы» не предложили тем, кто не смог улететь 17 марта, поменять маршрутную квитанцию на другое число», - говорят читатели. У них были невозвратные билеты по 6 тысяч с небольшим. Лоукостер вернул деньги, перечислив почти всю стоимость (за исключением своей комиссии) на карточки. «Мы не хотели денег. Мы хотели домой, - поясняют пассажиры. - И так как их вернули, «Победа» говорит нам самим покупать билеты на рейсы, которых в расписании нет». После обращения в посольство Черногории пассажиров внесли в некие списки, и утром 19 марта они получили сообщение от дипломатов о вылете двух самолетов «Победы» вечером 20-го. Российские граждане приехали в аэропорт Подгорицы. Тех, кому перевозчик аннулировал невозвратные билеты на предыдущий рейс, разворачивали от стойки регистрации. В электронной базе «Победы» они числились как самостоятельно отказавшиеся от полета и, по представлениям компании, права на возвращение в Россию не имели.