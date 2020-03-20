Дипломаты назвали количество эвакуированных из Черногории российских туристов

За три дня из Черногории были эвакуированы на родину 1165 россиян, которые не могли покинуть страну из-за закрытия местными властями воздушного пространства. Об этом сообщило посольство России в Черногории на своей странице в Facebook.

«За 18, 19 и 20 марта организовано 7 перелетов авиакомпаний ‘’Сибирь'' (''С7''), ''Аэрофлот'' и ''Победа''. По состоянию на 18.00 20 марта всего в Россию вернулось 1165 человек. Посольство продолжает оказывать дипломатическое и другое содействие российским гражданам», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что продолжают также собирать информацию о российских гражданах, не имеющих билетов для возврата в Россию.



Напомним, правительство Черногории закрыло воздушное пространство страны с 17 марта. В результате в стране застряли тысячи россиян-туристов. Первые самолёты вывезли их домой 18 марта после тяжелых дипломатических переговоров.

