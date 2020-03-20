Авторынок в Китае возвращается к жизни после коронавируса. Дилеры жалуются на отсутствие покупателей

Почти все автодилеры в Китае уже вернулись к работе несмотря на то, что в стране еще сохраняются отдельные очаги эпидемии COVID-19. Однако наплыва покупателей не наблюдается, продавцы автомобилей жалуются, что клиентов пока минимум вполовину меньше, чем было до коронавируса.

Хуже всего дела у продавцов чисто китайских марок, у них количество покупателей едва составляет треть от нормального для этого сезона. У дилеров иностранных марок, производящихся в Китае, дела лучше: у них поток клиентов составляет 54 процента от прежнего уровня. Лучше всего чувствуют себя салоны, продающие люксовые бренды и импортные (не производящиеся в Китае) автомобили: у них количество покупателей достигает 57 процентов.

Общий уровень продаж новых автомобилей в Китае за первую половину марта упал на 47 процентов. При этом почти 10 процентов дилеров, работающих по иностранным франшизам, не могут пока начать продажи, так как для этого еще не получены разрешения от местных властей, требующих обеспечить полную безопасность для клиентов и работников.

Несмотря на то, что власти большинства китайских городов призывают жителей возвращаться к нормальной жизни, в некоторых местах еще действуют ограничения на передвижение и другие карантинные меры. По мнению специалистов, поскольку покупка новых автомобилей вряд ли может быть первым приоритетом для людей после карантина, возвращение автобизнеса к нормальному уровню, по самым оптимистическим прогнозам, можно ожидать не раньше следующего месяца.