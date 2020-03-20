Bloomberg: Россия готова к нефти по 20 долларов, Москва может продержаться в ценовой войне дольше Эр-Рияда

Отказ РФ от сокращения добычи нефти ради стабилизации цены сбил стоимость барреля, однако Москва могла подготовиться к такому развитию событий, пишет сообщает 20 марта Bloomberg.



«Беспрецедентное столкновение между двумя гигантскими экспортерами и бывшими союзниками по ОПЕК грозит сбить цену на баррель ниже 20 долларов, но Москва первой не сдастся. <...> Правительство Путина потратило годы на создание резервов для такого рода кризиса», — сообщает Bloomberg.

Агентство указывает, что при должной подготовке Москва может продержаться дольше, чем Эр-Рияд, в ценовой войне. При этом в ходе столкновения государственный бюджет РФ, в основе которого лежит цена на Brent чуть выше 40 долларов за баррель, может оказаться в дефиците, что вынудит правительство задействовать суверенный фонд.