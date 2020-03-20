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20.03.2020 16:51
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Bloomberg: Россия готова к нефти по 20 долларов, Москва может продержаться в ценовой войне дольше Эр-Рияда

Отказ РФ от сокращения добычи нефти ради стабилизации цены сбил стоимость барреля, однако Москва могла подготовиться к такому развитию событий, пишет сообщает 20 марта Bloomberg.

«Беспрецедентное столкновение между двумя гигантскими экспортерами и бывшими союзниками по ОПЕК грозит сбить цену на баррель ниже 20 долларов, но Москва первой не сдастся. <...> Правительство Путина потратило годы на создание резервов для такого рода кризиса», — сообщает Bloomberg.

Агентство указывает, что при должной подготовке Москва может продержаться дольше, чем Эр-Рияд, в ценовой войне. При этом в ходе столкновения государственный бюджет РФ, в основе которого лежит цена на Brent чуть выше 40 долларов за баррель, может оказаться в дефиците, что вынудит правительство задействовать суверенный фонд.

Напомним, сделка по ОПЕК+ перестала существовать 9 марта после отказа России сокращать свою добычу ради стабилизации цены. После этого нефть марки Brent упала с 50 долларов за баррель до 29,7 доллара в конце этой недели.

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Комментарии (10)

260566471
Из "заначек" Царя и придворных придется "подкидывать", иначе царствованию скоро будет конец. Видится конец экономики управляемых "эффективными менеджерами".
idiot
Всех догоним, перегоним, и по пути следования куськину мать покажем всем ежам. НефтьНаш - и никаких жареных гвоздей. Уряя!!!
Kassbar
очевидно саудиты глупые и не понимают что делают
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