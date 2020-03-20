Главные по чартерам ставят самолеты на стоянки. AzurAir отменила все рейсы
Авиакомпания AzurAir отменила все вылеты из России с 22 марта и до 20 апреля. Самолеты окончательно встанут, когда перевозчик вернет в страну всех туристов.
Об этом сообщается в соцсетях компании 20 марта. В авиакомпании объяснили, что таким образом заботятся о населении, которое в случае возвращения из-за границы вынуждено находиться на карантине. «Уверены, что эта мера внесет свой вклад в сохранение здоровья российских граждан и позволит тысячам туристов избежать вынужденных карантинных мер по возвращении на родину», — отметили в AzurAir. Часть самолетов пока еще летает — они вывозят отдыхающих из-за рубежа.
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❗AZUR air временно приостанавливает отправку российских туристов за рубеж ⠀ Авиакомпания AZUR air, проявляя ответственную гражданскую позицию в отношении здоровья российских туристов, полностью поддерживает решение своего стратегического партнера — туроператора ANEX Tour — об отмене c 22.03.2020 по 20.04.2020 всех завозных рейсов из Российской Федерации. Уверены, что эта мера внесет свой вклад в сохранение здоровья российских граждан и позволит тысячам туристов избежать вынужденных карантинных мер по возвращении на родину. ⠀ Авиакомпания подчёркивает, что продолжает в штатном режиме осуществлять рейсы для возвращения российских граждан из зарубежных стран. ⠀ На время вынужденной паузы AZUR air сохраняет коллектив сотрудников и будет работать в режиме подготовки к возобновлению полётов в плановом режиме. ⠀ Просим пассажиров авиакомпании AZUR air с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Уверены, что в скором будущем туристические направления опять смогут принимать отдыхающих, а авиакомпания будет рада снова доставлять российских туристов на лучшие курорты мира ❤
В пресс-службе компании добавили, что речь идет о всех рейсах компании, внутренних перелетов в их расписании нет.
AzurAir — одна из самых крупных авиакомпаний России, которая занимается чартерными перевозками.
Распоряжением российского правительства на период пандемии в стране с 16 марта отменяются все чартерные рейсы в страны ЕС, за исключением тех, которые вывозят россиян и отправляют по домам иностранцев. Из расписания не планировалось убирать регулярные рейсы в столицы, Норвегию и Швейцарию, однако позже многие страны полностью запретили въезд, и часть таких перелетов авиакомпаниям все же приходится отменять.