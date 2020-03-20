Авиакомпания AzurAir отменила все вылеты из России с 22 марта и до 20 апреля. Самолеты окончательно встанут, когда перевозчик вернет в страну всех туристов.



Об этом сообщается в соцсетях компании 20 марта. В авиакомпании объяснили, что таким образом заботятся о населении, которое в случае возвращения из-за границы вынуждено находиться на карантине. «Уверены, что эта мера внесет свой вклад в сохранение здоровья российских граждан и позволит тысячам туристов избежать вынужденных карантинных мер по возвращении на родину», — отметили в AzurAir. Часть самолетов пока еще летает — они вывозят отдыхающих из-за рубежа.