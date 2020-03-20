FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
80.16р87.27р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 14:38
1
Печать

Главные по чартерам ставят самолеты на стоянки. AzurAir отменила все рейсы

Авиакомпания AzurAir отменила все вылеты из России с 22 марта и до 20 апреля. Самолеты окончательно встанут, когда перевозчик вернет в страну всех туристов.

Об этом сообщается в соцсетях компании 20 марта. В авиакомпании объяснили, что таким образом заботятся о населении, которое в случае возвращения из-за границы вынуждено находиться на карантине. «Уверены, что эта мера внесет свой вклад в сохранение здоровья российских граждан и позволит тысячам туристов избежать вынужденных карантинных мер по возвращении на родину», — отметили в AzurAir. Часть самолетов пока еще летает — они вывозят отдыхающих из-за рубежа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❗AZUR air временно приостанавливает отправку российских туристов за рубеж ⠀ Авиакомпания AZUR air, проявляя ответственную гражданскую позицию в отношении здоровья российских туристов, полностью поддерживает решение своего стратегического партнера — туроператора ANEX Tour — об отмене c 22.03.2020 по 20.04.2020 всех завозных рейсов из Российской Федерации. Уверены, что эта мера внесет свой вклад в сохранение здоровья российских граждан и позволит тысячам туристов избежать вынужденных карантинных мер по возвращении на родину. ⠀ Авиакомпания подчёркивает, что продолжает в штатном режиме осуществлять рейсы для возвращения российских граждан из зарубежных стран. ⠀ На время вынужденной паузы AZUR air сохраняет коллектив сотрудников и будет работать в режиме подготовки к возобновлению полётов в плановом режиме. ⠀ Просим пассажиров авиакомпании AZUR air с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Уверены, что в скором будущем туристические направления опять смогут принимать отдыхающих, а авиакомпания будет рада снова доставлять российских туристов на лучшие курорты мира ❤

Публикация от AZUR air (@azurair.ru)

В пресс-службе компании добавили, что речь идет о всех рейсах компании, внутренних перелетов в их расписании нет.

AzurAir — одна из самых крупных авиакомпаний России, которая занимается чартерными перевозками.

Распоряжением российского правительства на период пандемии в стране с 16 марта отменяются все чартерные рейсы в страны ЕС, за исключением тех, которые вывозят россиян и отправляют по домам иностранцев. Из расписания не планировалось убирать регулярные рейсы в столицы, Норвегию и Швейцарию, однако позже многие страны полностью запретили въезд, и часть таких перелетов авиакомпаниям все же приходится отменять.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

DEMOMON
Добавлю Анекс и Туи тоже "на стоп" встали. Только будут вывозить. Санмар туда же. Они же на Туях летят. Уже летели.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний