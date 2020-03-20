Школьник в Петербурге принес на урок купленный через соцсети пистолет и случайно выстрелил в соседа по парте
Восьмиклассник перенервничал и оказался в больнице после того, как случайно выстрелил в своего соседа по парте из газового пистолета. Оружие он купил с рук.
Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, произошло это еще в докарантинные времена, 13-го числа. Ученик 8-го класса одной из школ Невского района, сидя за партой, около десяти утра предложил соседу сделать впечатляющее фото и достал из рюкзака газовый пистолет. Вышло так, что мальчик нажал на спусковой крючок и в упор выстрелил в одноклассника.
В больнице оказался сам стрелок, у мальчика из-за переживаний обострилось хроническое заболевание. 19 марта вместе с матерью он пришел в отдел полиции к инспектору по делам несовершеннолетних. Восьмиклассник объяснил, что пистолет купил через соцсети, а патроны приобретает в торговом центре рядом с домом. Мать ребенка сообщила, что ее сын дружит с националистами из группы «Рекс», себя также причисляет к этому движению. В соцсетях такие увлечения мальчик не афиширует, интересуют его в основном видеоигры.