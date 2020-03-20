Бастрыкин наградил медалью военкора ВГТРК Евгения Поддубного

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал указ о награждении военного корреспондента Евгения Поддубного ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за обнаружение точного места гибели российского военного летчика Романа Филиппова в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Петренко напомнила, что 19 марта в эфире телеканалов «Россия1» и "Россия24" вышел сюжет о том, что съемочной группе военного корреспондента Евгения Поддубного удалось найти точное место гибели российского летчика Романа Филипова.
«За мужественные действия, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, председателем Следственного комитета подписан приказ о награждении Евгения Поддубного ведомственной медалью ''Доблесть и отвага’’»,— сообщила она.
Учитывая полученную журналистом информацию, Бастрыкин дал поручение следователям в кратчайшие сроки произвести все необходимые процессуальные следственные действия рамках уголовного дела об убийстве Филиппова.
3 февраля 2018 года в Сирии террористы сбили Су-25 «Грач». Пилот Роман Филипов успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами на земле, он подорвал себя гранатой. 6 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации майору Филипову посмертно.