Бастрыкин наградил медалью военкора ВГТРК Евгения Поддубного

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал указ о награждении военного корреспондента Евгения Поддубного ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за обнаружение точного места гибели российского военного летчика Романа Филиппова в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



Петренко напомнила, что 19 марта в эфире телеканалов «Россия1» и "Россия24" вышел сюжет о том, что съемочной группе военного корреспондента Евгения Поддубного удалось найти точное место гибели российского летчика Романа Филипова.

