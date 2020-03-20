Количество больных коронавирусом в Израиле почти удвоилось, Нетаньяху велел всем сидеть по домам. Иначе штраф

Количество подтвержденных заболеваний новым коронавирусом в Израиле выросло за сутки сразу на 244, достигнув отметки 677 человек, на этом фоне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху ввел запрет на выход жителей из домов сроком на семь дней.

Как пишет The Jerusalem Post,Нетаньяху разрешил выходить из дома можно только для покупки еды, лекарств и для лечения. "Такого не было с момента создания государства, - сказал премьер, обращаясь к согражданам. - За последние 100 лет такого не было.Это будет нелегко и прошу вашего сотрудничества".