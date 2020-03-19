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19.03.2020 23:04
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Шершавым языком плаката. Дядюшка Сэм - Трамп призвал американцев соблюдать гигиену во время пандемии

Белый дом решил бороться с пандемией профилактикой, причем на самом высшем уровне. Нынешний американский лидер в собирательном образе президента США призвал сограждан соблюдать элементарные гигиенические меры противодействия опасной инфекции.

В официальном аккаунте резиденции президента США в Instagram размещен плакат, на котором Дональд Трамп в образе Дядюшки Сэма призывает всех мыть руки.

Агитматериал сделан в стилистике плакатов мировых войн, на которых Дядюшка Сэм призывал американцев идти в армию. «Вам нужно мыть руки», — говорится в публикации.

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Комментарии (1)

hal9000
Кстати бизнес идея..мона выпускать маски со стразами..для девочек...а для брутальных муСЧин маски с бородой...для элиты мона противогаз армейский с позолотой..для топ менеджмента нефтяных воротил платиновые противогазы..p/s мне не забудьте процент за идею..номер счета скину по почте..
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