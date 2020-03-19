Шершавым языком плаката. Дядюшка Сэм - Трамп призвал американцев соблюдать гигиену во время пандемии
Белый дом решил бороться с пандемией профилактикой, причем на самом высшем уровне. Нынешний американский лидер в собирательном образе президента США призвал сограждан соблюдать элементарные гигиенические меры противодействия опасной инфекции.
В официальном аккаунте резиденции президента США в Instagram размещен плакат, на котором Дональд Трамп в образе Дядюшки Сэма призывает всех мыть руки.
Агитматериал сделан в стилистике плакатов мировых войн, на которых Дядюшка Сэм призывал американцев идти в армию. «Вам нужно мыть руки», — говорится в публикации.