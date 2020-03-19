Гуттереш призвал мир бороться с фейковыми новостями о пандемии

Генералный секретарь Организации Объединённых Наций призвал бороться с распространением в соцсетях фейковых новостей о коронавирусе, которые ставят целью запугивание людей.

Во время видео-пресс-конференции вечером 19 марта Антониу Гутерреш завил о том, что введение ограничений на передвижения людей в условиях коронавируса можно понять, они необходимы для сдерживания распространения болезни.

"Но важно не забывать о потребности людей в ощущении солидарности. Важно бороться с фейковыми новостями, с пытающимися посеять страх кампаниями в соцсетях", - сказал он, добавив, что "важно бороться с кампаниями, которые пытаются распространить антагонизм и проводить разделительные линии".