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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 21:24
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Гуттереш призвал мир бороться с фейковыми новостями о пандемии

Генералный секретарь Организации Объединённых Наций призвал бороться с распространением в соцсетях фейковых новостей о коронавирусе, которые ставят целью запугивание людей.

Во время видео-пресс-конференции вечером 19 марта Антониу Гутерреш завил о том, что введение ограничений на передвижения людей в условиях коронавируса можно понять, они необходимы для сдерживания распространения болезни.

"Но важно не забывать о потребности людей в ощущении солидарности. Важно бороться с фейковыми новостями, с пытающимися посеять страх кампаниями в соцсетях", - сказал он, добавив, что "важно бороться с кампаниями, которые пытаются распространить антагонизм и проводить разделительные линии".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

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