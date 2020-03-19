Иностранец застрял между Россией и Финляндией из-за закрытия границ

Россия ввела ограничение в ночь на 18 марта, а Финляндии – в ночь на 19 марта . Финны выпустили иностранца, но российские пограничники его в РФ не пропустили. Турист, который приезжал в Суоми по однократной визе, вынужден был остаться на финской стороне, вернувшись в пункт пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка»).

Мужчина, не являющийся гражданином России или Финляндии, не успел вернуться в РФ, где он живёт и работает, и застрял на финском КПП, не имея возможности въехать в Суоми из-за однократной финской визы. Об этом 19 марта сообщает Yle.

Возвращающийся в Россию турист в среду был вынужден остаться на финской стороне, поскольку ограничения по движению через границу вступили в силу в Финляндии и России в разное время.

По словам замначальника Погранохраны Юго-Восточной Финляндии Юха Кивеля, турист, о всей видимости, просто не знал, какие изменения произошли в обеих странах.

«Это единичный случай, причина тут в том, что ограничения ввели в разные дни. Сейчас такое невозможно. Финляндия тоже ввела ограничения», - говорит Кивеля. Однако после полуночи было ещё несколько человек, которые пытались въехать в Финляндию. Их, разумеется, не пустили.

Погранохрана не раскрывает подробностей случившегося. Дело передано полиции по делам иностранцев. Туристу, по всей видимости, придётся самому искать маршрут и оплачивать проездные билеты на свою родину.