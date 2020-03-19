«Ажиотажный спрос способен спровоцировать рост цен». Беглов призвал петербуржцев отказаться от шопинга «про запас» и сообщил о продуктовом резерве

Продовольственная безопасность Петербурга обеспечена на высоком уровне, в городе сформирован запас лекарственных препаратов. Об этом губернатор Александр Беглов заявил 19 марта на брифинге в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

По словам Беглова, магазины Петербурга обеспечены всем необходимым. Градоначальник призвал петербуржцев не поддаваться панике и не скупать массово продукты: «Для этого нет оснований, в городе достаточно продовольствия. Ажиотажный спрос способен спровоцировать рост цен. На случай крайней необходимости сформирован продуктовый резерв».