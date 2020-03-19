«Ажиотажный спрос способен спровоцировать рост цен». Беглов призвал петербуржцев отказаться от шопинга «про запас» и сообщил о продуктовом резерве
Продовольственная безопасность Петербурга обеспечена на высоком уровне, в городе сформирован запас лекарственных препаратов. Об этом губернатор Александр Беглов заявил 19 марта на брифинге в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.
По словам Беглова, магазины Петербурга обеспечены всем необходимым. Градоначальник призвал петербуржцев не поддаваться панике и не скупать массово продукты: «Для этого нет оснований, в городе достаточно продовольствия. Ажиотажный спрос способен спровоцировать рост цен. На случай крайней необходимости сформирован продуктовый резерв».
Губернатор заверил, что город закупил два миллиона медицинских масок для нужд медицинских организаций. Запас лекарственных средств тоже имеется.
Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов, в свою очередь, подчеркнул, что для большинства горожан медицинские маски не являются адекватным средством защиты. Они предназначены для медиков и эффективны только для носителей коронавируса. Остальным он рекомендовал использовать дезинфицирующие средства и соблюдать правила личной гигиены.