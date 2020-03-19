Суд арестовал предполагаемого убийцу 80-летнего пенсионера на Петроградской стороне

Петроградский районный суд арестовал Вячеслава Богуславского, подозреваемого в убийстве прохожего. Решение вынесено 19 марта.



По версии следствия, накануне утром Богуславский на Большом проспекте Петроградской стороны набросился с ножом на 80-летнего пенсионера. Агрессора остановили трое с ребёнком. Прохожего увезли в Мариинскую больницу, где диагностировали проникающее ранение в полость черепа в области левого виска. Спасти медикам пострадавшего не удалось.



Богуславскому предъявлено обвинение, от дачи показаний он отказался. Суд арестовал его до 17 мая.

