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19.03.2020 18:55
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Суд арестовал предполагаемого убийцу 80-летнего пенсионера на Петроградской стороне

Петроградский районный суд арестовал Вячеслава Богуславского, подозреваемого в убийстве прохожего. Решение вынесено 19 марта.

По версии следствия, накануне утром Богуславский на Большом проспекте Петроградской стороны набросился с ножом на 80-летнего пенсионера. Агрессора остановили трое с ребёнком. Прохожего увезли в Мариинскую больницу, где диагностировали проникающее ранение в полость черепа в области левого виска. Спасти медикам пострадавшего не удалось.

Богуславскому предъявлено обвинение, от дачи показаний он отказался. Суд арестовал его до 17 мая.

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