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19.03.2020 16:10
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Ночью в Петербурге разведут четыре моста

В ночь на пятницу, 20 марта, в Петербурге пройдут технологические разводки четырех мостов. По Неве разведут Литейный и Троицкий, по Малой Неве — Биржевой, и по Большой Невке — Сампсониевский, сообщает 19 марта СПб ГБУ «Мостотрест».

Переправы разведут:

  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50;
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45;
  • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55;
  • Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30.

Технологические разводки петербургских мостов будут проводиться вплоть до начала навигации 10 апреля. За это время специалисты проверят готовность разводных пролетов и проведут профилактическое обслуживание переправ.

График технологических разводок мостов в Петербурге смотрите здесь.

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