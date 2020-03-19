Ночью в Петербурге разведут четыре моста

В ночь на пятницу, 20 марта, в Петербурге пройдут технологические разводки четырех мостов. По Неве разведут Литейный и Троицкий, по Малой Неве — Биржевой, и по Большой Невке — Сампсониевский, сообщает 19 марта СПб ГБУ «Мостотрест».



Переправы разведут:

Троицкий мост — с 1:20 до 4:50;

Литейный мост — с 1:40 до 4:45;

Биржевой мост — с 2:00 до 4:55;

Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30.

Технологические разводки петербургских мостов будут проводиться вплоть до начала навигации 10 апреля. За это время специалисты проверят готовность разводных пролетов и проведут профилактическое обслуживание переправ.

