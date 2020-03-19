Звезды футбола нашли применение туалетной бумаге. Набирает популярность #stayathomechallenge, подключились и «зенитовцы»
В последние дни в социальных сетях стал популярен челлендж #stayathomechallenge. К нему активно подключились звезды европейского и российского футбола.
Изначально челлендж заключался в том, чтобы 20 секунд набивать мяч, намыливая при этом руки. Однако настоящую популярность испытание приобрело, когда вместо мяча стали использовать рулон туалетной бумаги. Вот только некоторые звезды, подключившиеся к испытанию.
Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос.
Полузащитник сборной Португалии Луиш Нани.
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард.
Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев.
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси.
Напомним, ранее были приостановлены практически все футбольные чемпионаты Европы, в том числе Российская премьер-лига, а также КХЛ (хоккей) и Единая лига ВТБ (баскетбол). На 2021 год перенесен чемпионат Европы, одним из городов-участников которого выступает Петербург. Также приостановлены практически все турниры по всему миру. Десятки спортсменов заболели коронавирусом. Многие находятся в добровольной самоизоляции.