В последние дни в социальных сетях стал популярен челлендж #stayathomechallenge. К нему активно подключились звезды европейского и российского футбола.



Изначально челлендж заключался в том, чтобы 20 секунд набивать мяч, намыливая при этом руки. Однако настоящую популярность испытание приобрело, когда вместо мяча стали использовать рулон туалетной бумаги. Вот только некоторые звезды, подключившиеся к испытанию.



Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос.

