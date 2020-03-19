Петербургский дацан отменяет экскурсии и мероприятия. Теперь паства не узнает мантру от коронавируса
Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге отменил все экскурсии из-за коронавируса. Об этом 19 марта сообщается в официальном сообществе дацана. Вместе с ними отменены и некоторые мероприятия. Например, в пятницу все желающие могли услышать редкую мантру от COVID-19, но этого не произойдёт.
«Вчера мы получили распоряжение губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова о мерах предотвращения распространения коронавируса. Поэтому с сегодняшнего дня в Дацане отменяются все экскурсии. Об отмене или изменении формата других мероприятий сейчас выясняем и опубликуем информацию в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Из-за этого 20 марта не состоится встреча с Ламой Нгавангом, который хотел научить петербуржцев «мощной мантре от эпидемий, в частности от коронавируса».
С объявлением пандемии и распоряжением главного санитарного врача Петербурга в городе замерла культурная жизнь. Чем будут заниматься музеи и театры в самоизоляции — читайте в материале «Фонтанки».