Правительство России рассказало про коронавирус. «Один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет»

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры. В их числе сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников», — говорится в сообщении .

Власти заявили, что при необходимости усилят ограничительные меры в России для сдерживания коронавирусной инфекции. Заявление правительства России опубликовано на официальном сайте 19 марта.

Правительство назвало пандемию одним из худших мировых кризисов за последние полвека: «Сегодня ситуация характеризуется как глобальная пандемия. Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет».

В случае с новой коронавирусной инфекцией, поясняют власти, заболевание в подавляющем большинстве случаев протекает в лёгкой форме. Смертность значительно ниже, чем при вызываемых другими коронавирусами атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и Ближневосточном респираторном синдроме (36%). «Инкубационный период длится до 14 дней, а заболевший может передавать инфекцию до появления симптомов. К группе риска относятся пожилые люди — у них болезнь может протекать с тяжёлыми осложнениями», — объяснили в правительстве и добавили, что ситуация требует максимально слаженных действий.



На сегодняшний день в России 147 случаев заболевания, 33 обнаружены за последние сутки, пять человек выздоровели. Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ остаются 22 тысячи человек.