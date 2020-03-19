В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей, притворившись успешным продавцом золота
Жительница Подмосковья ухитрилась получить из банка миллиард рублей по поддельным документам. Кредитное учреждение поверило в легенду про успешного предпринимателя.
Мошенничество раскрыли сотрудники столичного управления экономической безопасности ГУ МВД совместно с Федеральной службой безопасности, сообщила 19 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, 39-летняя жительницы Подмосковья создала сеть компаний для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Придя в банк за кредитом, она указала в качестве обеспечения лом и изделия из драгметаллов, которые существовали только на бумаге. Таки образом, она получила более миллиарда рублей.
По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские провели более двадцати обысков в Москве и Московской области, изъяли около десяти килограммов металла желтого цвета и документы.
Подозреваемая находится под домашним арестом.