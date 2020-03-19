FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 08:41
2
Печать

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей, притворившись успешным продавцом золота

Жительница Подмосковья ухитрилась получить из банка миллиард рублей по поддельным документам. Кредитное учреждение поверило в легенду про успешного предпринимателя.

Мошенничество раскрыли сотрудники столичного управления экономической безопасности ГУ МВД совместно с Федеральной службой безопасности, сообщила 19 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, 39-летняя жительницы Подмосковья создала сеть компаний для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Придя в банк за кредитом, она указала в качестве обеспечения лом и изделия из драгметаллов, которые существовали только на бумаге. Таки образом, она получила более миллиарда рублей.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские провели более двадцати обысков в Москве и Московской области, изъяли около десяти килограммов металла желтого цвета и документы.

Подозреваемая находится под домашним арестом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Alexander_5e4cfced16b74
"указала в качестве обеспечения лом и изделия из драгметаллов, которые существовали только на бумаге."

"изъяли около десяти килограммов металла желтого цвета"

только на бумаге?) а что тогда изъяли?)
260623941
сотрудники банк в доле за откат 10%- ( 100 лямов)
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний