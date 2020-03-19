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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 07:14
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Власти обсуждают усиление ограничительных мер в России из-за коронавируса

Власти обсуждают усиление ограничительных мер во всех регионах России из-за распространения COVID-19. Они могут показаться избыточными, но медики считают их эффективными.

Как 19 марта сообщил РИА Новости источник в правительстве России обсуждаются «различные варианты» с учетом опыта Китая, Италии, Франции, Испании.

«Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — сказал он.

Речь может идти об опыте, который аналогичен московскому и петербургскому. В Петербурге приостанавливается проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50. Такой же лимит, напомним, установлен в столице. С 19 марта действует запрет на мероприятия в музеях, галереях, театрах, кинотеатрах, зоопарке. Людям старше 65 лет рекомендовано не находиться в общественных местах. Школы и вузы переводят на дистанционное обучение. Почти все прибывшие из-за границы граждане должны пройти 14-дневный домашний карантин. Больницы ограничили посещения пациентов.

Источник также сообщил, что россиянам могут рекомендовать не покидать квартиры при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае.

«Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения, главным образом те, в которых речь может пойти об ограничениях и возможных запретах, могут показаться избыточными. Но надо понимать, что ученые, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией», — отметил источник в правительстве России.

В России, по последним данным, подтверждено 147 случаев заболевания, из которых 33 обнаружили за последние сутки.

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Комментарии (3)

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Саша Иванов
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