Власти обсуждают усиление ограничительных мер в России из-за коронавируса

Власти обсуждают усиление ограничительных мер во всех регионах России из-за распространения COVID-19. Они могут показаться избыточными, но медики считают их эффективными.



Как 19 марта сообщил РИА Новости источник в правительстве России обсуждаются «различные варианты» с учетом опыта Китая, Италии, Франции, Испании.



«Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — сказал он.

