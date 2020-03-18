Суды уходят на карантин: в залы рекомендовано не пускать слушателей и рассматривать только безотлагательные дела

Верховный суд ограничил деятельность системы правосудия на период пандемии. В залы не пустят слушателей, рассмотрение большинства дел откладывается минимум до 10 апреля.



Постановление президиума Верховного суда России опубликовано на сайте 18 марта. В нем сказано, что с 19-го числа будет остановлен личный прием граждан, все документы заинтересованным лицам рекомендовано отправлять по почте или через электронные формы.

«Рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства», — отмечается в документе. Рассмотрение дел, при наличии технической возможности, рекомендовано инициировать с помощью систем видео-конференц-связи.