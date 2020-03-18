В Выборгском районе Петербурга днем 18 марта автомобиль сбил ребенка. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 16 часов на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке проспектов Энгельса и Просвещения. По предварительным данным, 33-летний мужчина с 10-летним водительским стажем, управляя микроавтобусом Volkswagen Transporter, сбил 9-летнего пешехода.

В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку. Момент ДТП попал на видео. На записи видно, как ребенок, перебежав одну половину проспекта, останавливается на тротуаре трамвайной «выделенки», затем начинает перебегать дальше и попадает прямо под колеса автомобиля. От удара ребенка отбросило и протащило по проезжей части.