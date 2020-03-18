«Просто спросить» про коронавирус? Вам ответит Фонд профилактики рака

Фонд профилактики рака готовится к запуску нового сервиса на своем портале «Просто спросить». Задавать вопросы специалистам о коронавирусе здесь сможет любой, кто собирается набрать «03» или вызвать врача на дом. Это важно, потому что система здравоохранения при сегодняшней нагрузке уже трещит по швам. «Надо её разгружать, чтобы спасти чью-то жизнь», — говорит основатель фонда Илья Фоминцев.



— Распространение нового коронавируса неизбежно будет поглощать и без того слабые ресурсы системы здравоохранения. А значит, под ударом окажутся все, в первую очередь нуждающиеся в экстренной помощи: пациенты с инфарктами, инсультами, раком, тяжелыми травмами… Люди адски напуганы и совершенно не представляют, что им делать. А спросить об их конкретной ситуации толком негде и некого, — говорит Илья Фоминцев. — Паника, а с ней и нагрузка на систему будут усиливаться многократно в ближайшие недели. Здравоохранение не выдержит, и реальные люди, которые нуждаются в помощи, погибнут просто от того, что у человека с насморком было мало информации. Сегодня звучат разные экспертные оценки, но ниже чем 30% я пока не видел. Для почти 6-миллионного Петербурга — не менее 1,5 млн человек. 5% из них попадут на стационарные койки, в основном реанимационные. Это 75 тысяч человек. В Петербурге нет столько аппаратов ИВЛ, да и коек в стационарах столько нет. А куда девать пациентов с инсультами, инфарктами, другими внезапно возникающими жизнеугрожающими болезнями? Ни коронавирус, ни власть их не отменят. И в этой ситуации сейчас любой балбес с насморком и температурой 37 набирает «03» или вызывает участкового терапевта, независимо от того, был он за рубежом или не был, контактировал с кем-то, кто теоретически мог быть инфицирован, или нет. А объяснить человеку, что он должен делать в его конкретной ситуации так, чтобы не надо было обращаться за скорой или неотложной помощью, некому.

