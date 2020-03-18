«Просто спросить» про коронавирус? Вам ответит Фонд профилактики рака
Фонд профилактики рака готовится к запуску нового сервиса на своем портале «Просто спросить». Задавать вопросы специалистам о коронавирусе здесь сможет любой, кто собирается набрать «03» или вызвать врача на дом. Это важно, потому что система здравоохранения при сегодняшней нагрузке уже трещит по швам. «Надо её разгружать, чтобы спасти чью-то жизнь», — говорит основатель фонда Илья Фоминцев.
— Распространение нового коронавируса неизбежно будет поглощать и без того слабые ресурсы системы здравоохранения. А значит, под ударом окажутся все, в первую очередь нуждающиеся в экстренной помощи: пациенты с инфарктами, инсультами, раком, тяжелыми травмами… Люди адски напуганы и совершенно не представляют, что им делать. А спросить об их конкретной ситуации толком негде и некого, — говорит Илья Фоминцев. — Паника, а с ней и нагрузка на систему будут усиливаться многократно в ближайшие недели. Здравоохранение не выдержит, и реальные люди, которые нуждаются в помощи, погибнут просто от того, что у человека с насморком было мало информации. Сегодня звучат разные экспертные оценки, но ниже чем 30% я пока не видел. Для почти 6-миллионного Петербурга — не менее 1,5 млн человек. 5% из них попадут на стационарные койки, в основном реанимационные. Это 75 тысяч человек. В Петербурге нет столько аппаратов ИВЛ, да и коек в стационарах столько нет. А куда девать пациентов с инсультами, инфарктами, другими внезапно возникающими жизнеугрожающими болезнями? Ни коронавирус, ни власть их не отменят. И в этой ситуации сейчас любой балбес с насморком и температурой 37 набирает «03» или вызывает участкового терапевта, независимо от того, был он за рубежом или не был, контактировал с кем-то, кто теоретически мог быть инфицирован, или нет. А объяснить человеку, что он должен делать в его конкретной ситуации так, чтобы не надо было обращаться за скорой или неотложной помощью, некому.
Как поясняет Илья Фоминцев, сегодня нужна такая справочная служба, которая быстро поможет конкретному человеку в непонятной и пугающей ситуации: «На государственные ресурсы, как опыт подсказывает, лучше не надеяться. Но даже если они в этот раз что-то действительно смогут сделать — лишней помощь общества тут не будет». По его словам, новые возможности сервиса «Только спросить», над которыми Фонд профилактики рака уже работает, не будут иметь официального статуса медицинской консультации. Хотя инфекционисты СПбГУ им. Павлова и МГУ им. Сеченова сейчас проводят вебинары и обучают волонтеров-терапевтов работать с теми, кого интересуют практические проблемы, связанные с Covid-2019. Приблизительно это будет выглядеть так: обратившийся рассказывает, что у него произошло. Ему подсказывают, где найти информацию с его случаем, или озвучивают алгоритм действий, который требуется конкретно ему. Потому что стандартные советы, которые дают сегодня официальные структуры отдельно взятому человеку, не всегда подходят — у каждого своя ситуация: вернулся с Южного полюса, беременная пообщалась с туристом из Китая… Бояться им коронавируса или не стоит? Если человек не находит ответов на поверхности, остается только обращение к врачу, а в состоянии высокой тревожности — сразу в больницу.
В течение ближайших дней Фонд профилактики рака хочет совершить невозможное: развернуть систему консультирования по вопросам Covid-19 на сайте «Просто спросить» с полноценным сбором вопросов и ответов для FAQ, сбором информации для специалистов, чат-ботом для ответов на самые распространенные вопросы. Конечно, все это невозможно без участия специалистов. Поэтому уже сейчас создается всероссийская сеть молодых врачей-волонтеров, которых в постоянном режиме будут обучать лучшие инфекционисты Петербурга и Москвы. И врачи эти будут консультировать людей по всей стране через сервис Фонда профилактики рака совершенно бесплатно. Новый справочный сервис поможет людям разобраться, какой информации стоит верить, и понять, как обезопасить себя и своих близких.
А пока фонд объявил о сборе средств для создания «коронавирусного» справочного сервиса. Предполагается, что работать он будет в течение трех месяцев, для этого потребуется чуть более 1,1 млн рублей. Но если помощь окажется востребованной на более долгий срок, работу сервиса продлят. И наоборот, собранные на него деньги пойдут на другие проекты Фонда профилактики рака, если, к счастью, грозное распространение Covid-2019 остановится.