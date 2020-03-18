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18.03.2020 16:28
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В Шушарах проектируют новую остановку, чтобы спасти маршрут «К-3»

Началось проектирование оборудованного пункта остановки в Шушарах на пересечении Школьной улицы и Новгородского проспекта. Как сообщили «Фонтанке» в СК «Дальпитерстрой» 18 марта, появление остановки теоретически может помочь сохранить важный для микрорайона маршрут «К-3», который связывает эту точку Шушар с центром Петербурга.

Генеральный директор СК «Дальпитерстрой», ведущей активное строительство в районе, Аркадий Скоров поручил архитекторам компании разработать проект остановки. В июле 2020 года «К-3» собираются отменить в рамках транспортной реформы, как и ряд других городских коммерческих маршрутов. При этом «К-3» — одна из самых популярных маршруток у жителей Шушар, которая идет через Московский район до Сенной площади, захватывая по дороге многие станции метро.

Как говорят в компании, его теоретически можно было бы сохранить, заменив на социальный в рамках реформы, но для этого в Шушарах должен быть оборудованный по всем правилам пункт конечной остановки — полноценное разворотное кольцо с местами для отдыха и санитарных нужд водителей. При отсутствии таких условий власти не смогут компенсировать потерю маршрута.

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Комментарии (2)

hmjo
В пос. Шушары ходят социальные автобусы 34 и 190 от Звездной, делая кольцо на Вишерской. Правильно, этот коммерческий маршрут К-3 летом отменят. Но что ему мешает в Шушарах делать кольцо там же, где и социальные автобусы 34 и 190? Зачем строить в Шушарах новое полноценного разворотное кольцо? Лучше бы подумали о том, что у К-3 нет полноценного разворотного остановочного пункта с другой стороны - в центре города. На Сенной, где разворачиваются К-3, нет ни стоянки для автобусов, ни диспетчерской для отдыха водителей. Поэтому К-3 никак не удастся превратить в социальный маршрут.
nuga
Оставить маршрутки,как транспорт выбора в эпидемии вирусов. Малой вместимости,скорость выше,значит пассажир находится мало времени в салоне с малым количеством людей,все,как завещал Беглов,даже меньше 50 человек. А большие автобусы убрать.
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