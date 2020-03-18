В Шушарах проектируют новую остановку, чтобы спасти маршрут «К-3»

Началось проектирование оборудованного пункта остановки в Шушарах на пересечении Школьной улицы и Новгородского проспекта. Как сообщили «Фонтанке» в СК «Дальпитерстрой» 18 марта, появление остановки теоретически может помочь сохранить важный для микрорайона маршрут «К-3», который связывает эту точку Шушар с центром Петербурга.

Генеральный директор СК «Дальпитерстрой», ведущей активное строительство в районе, Аркадий Скоров поручил архитекторам компании разработать проект остановки. В июле 2020 года «К-3» собираются отменить в рамках транспортной реформы, как и ряд других городских коммерческих маршрутов. При этом «К-3» — одна из самых популярных маршруток у жителей Шушар, которая идет через Московский район до Сенной площади, захватывая по дороге многие станции метро.

