Песков получил отрицательный анализ на коронавирус за 12 часов, а Путин здоров, потому что выступает
Пресс-секретарь российского президента «успешно» обследовался на коронавирус, получив результаты меньше чем за сутки. Судить о здоровье Путина он предлагает по графику его встреч.
Слова Дмитрия Пескова 18 марта приводит ТАСС. Он отметил, что за сбором анализов приезжали в администрацию президента, и сотрудники «по очереди все к нему ходили». По его словам, результаты он получил за 12 часов.
Как сообщалось ранее, чтобы получить результат, сдавать анализ надо дважды, между пробами проходит несколько дней, подтверждает наличие коронавируса лаборатория в Новосибирске.
Что касается здоровья российского президента, то Песков не смог ответить на вопрос о том, сдавал ли Путин анализ на коронавирус. «Публичный рабочий график президента, собственно, и является лучшим свидетельством его состояния здоровья. Все, что нужно для защиты президента от вирусов, от других заболеваний, делается в круглосуточном режиме», — сообщил Песков.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки заболевших Covid-19 стало на 31 человека больше. Всего в России на 18 марта 147 больных китайским вирусом.