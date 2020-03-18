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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 14:57
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Песков получил отрицательный анализ на коронавирус за 12 часов, а Путин здоров, потому что выступает

Пресс-секретарь российского президента «успешно» обследовался на коронавирус, получив результаты меньше чем за сутки. Судить о здоровье Путина он предлагает по графику его встреч.

Слова Дмитрия Пескова 18 марта приводит ТАСС. Он отметил, что за сбором анализов приезжали в администрацию президента, и сотрудники «по очереди все к нему ходили». По его словам, результаты он получил за 12 часов.

Как сообщалось ранее, чтобы получить результат, сдавать анализ надо дважды, между пробами проходит несколько дней, подтверждает наличие коронавируса лаборатория в Новосибирске.

Что касается здоровья российского президента, то Песков не смог ответить на вопрос о том, сдавал ли Путин анализ на коронавирус. «Публичный рабочий график президента, собственно, и является лучшим свидетельством его состояния здоровья. Все, что нужно для защиты президента от вирусов, от других заболеваний, делается в круглосуточном режиме», — сообщил Песков.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки заболевших Covid-19 стало на 31 человека больше. Всего в России на 18 марта 147 больных китайским вирусом.

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Комментарии (4)

Sibir_5e4d67bbb7aea
67 лет.. поберечься старичку надо.... группа риска однако...
prosto_5e4ce2877d5fb
Песков разрушил своим заявлением надежды "либералов".)
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