Песков получил отрицательный анализ на коронавирус за 12 часов, а Путин здоров, потому что выступает

Пресс-секретарь российского президента «успешно» обследовался на коронавирус, получив результаты меньше чем за сутки. Судить о здоровье Путина он предлагает по графику его встреч.



Слова Дмитрия Пескова 18 марта приводит ТАСС. Он отметил, что за сбором анализов приезжали в администрацию президента, и сотрудники «по очереди все к нему ходили». По его словам, результаты он получил за 12 часов.



Как сообщалось ранее, чтобы получить результат, сдавать анализ надо дважды, между пробами проходит несколько дней, подтверждает наличие коронавируса лаборатория в Новосибирске.

