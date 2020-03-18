«Петербургский метрополитен» закупает 140 тысяч медицинских масок на полмиллиона рублей
ГУП «Петербургский метрополитен» проводит тендер, с помощью которого рассчитывает найти поставщика медицинских масок. Соответствующее уведомление 18 марта появилось на сайте госзакупок.
Как следует из техзадания, предприятие рассчитывает получить 140 тысяч трехслойных медицинских масок. Максимальная цена договора — 499 тысяч рублей, то есть по 3,57 рубля за штуку. Поставлять маски нужно будет партиями в течение двух дней с момента запроса от ГУПа. Заявки от потенциальных участников принимаются до 26 марта, в этот же день станет известен конкретный поставщик.
Ранее начало схожей закупке дал СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). Учреждение хочет закупить 217 тысяч масок по цене не дороже 6,4 рубля за штуку.