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18.03.2020 13:00
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«Петербургский метрополитен» закупает 140 тысяч медицинских масок на полмиллиона рублей

ГУП «Петербургский метрополитен» проводит тендер, с помощью которого рассчитывает найти поставщика медицинских масок. Соответствующее уведомление 18 марта появилось на сайте госзакупок.

Как следует из техзадания, предприятие рассчитывает получить 140 тысяч трехслойных медицинских масок. Максимальная цена договора — 499 тысяч рублей, то есть по 3,57 рубля за штуку. Поставлять маски нужно будет партиями в течение двух дней с момента запроса от ГУПа. Заявки от потенциальных участников принимаются до 26 марта, в этот же день станет известен конкретный поставщик.

Ранее начало схожей закупке дал СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). Учреждение хочет закупить 217 тысяч масок по цене не дороже 6,4 рубля за штуку.

© Фонтанка.Ру

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